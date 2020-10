Alfonso Signorini, stop al GFVip 5 il venerdì: da novembre arriva il sostituto (Di sabato 31 ottobre 2020) Brutte notizie per Alfonso Signorini e i fan del GFVip 5. A quanto pare il noto conduttore che ormai da crica due mesi tiene compagnia due volte a settimana il pubblico italiano è pronto a dire addio al reality. Un addio però non definitivo ma che lo vedrà impegnato solo per una volta a settimana. Il motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio. Il GFVip in onda una sola volta a settimana da novembre Alfonso Signorini dovrà dire addio alla doppia puntata del GFVip per motivi organizzativi da parte di Mediaset. Infatti, a partire dal 20 novembre 2020, la rete manderà in onda una seconda stagione di una fiction di Canale Cinque. Si tratta de il Silenzio dell’Acqua 2 la serie che vede protagonista ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 31 ottobre 2020) Brutte notizie pere i fan del5. A quanto pare il noto conduttore che ormai da crica due mesi tiene compagnia due volte a settimana il pubblico italiano è pronto a dire addio al reality. Un addio però non definitivo ma che lo vedrà impegnato solo per una volta a settimana. Il motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio. Ilin onda una sola volta a settimana dadovrà dire addio alla doppia puntata delper motivi organizzativi da parte di Mediaset. Infatti, a partire dal 202020, la rete manderà in onda una seconda stagione di una fiction di Canale Cinque. Si tratta de il Silenzio dell’Acqua 2 la serie che vede protagonista ...

trash_italiano : Conte ha chiamato Alfonso Signorini? #GFVIP - ArabrabMuraca : RT @MFerro10: Io non ce la faccio più. Diciamo basta alla conduzione di Alfonso Signorini. Lo voglio fuori. Si deve scusare in primis con… - fabio76tuttala2 : MA Alfonso signorini non gli frega niente del pubblico #GFVIP - shark2208 : #GFvip, Alfonso #Signorini cancellato il venerdì. DOVETE CANCELLARE PROPRIO IL PROGRAMMA, IL TELEVOTO É TAROCCATO… - mummy53690440 : Paolo Brosio entra al GfVip e fa arrabbiare tutti. 'Tamponi e morti, cosa non torna', bufera sul negazionismo -