Albania, l’italiana Inc si aggiudica la realizzazione della ferrovia Tirana-Durazzo (Di domenica 1 novembre 2020) La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha annunciato il vincitore del bando di gara per la costruzione della ferrovia Tirana-Durazzo, in Albania. L’azienda italiana Inc spa, con base a Torino, si e’ aggiudicata il contratto la realizzazione del progetto ferroviario Tirana-Durazzo-Rinas. Il progetto fa parte del Corridoio Mediterraneo ed e’ stato approvato nel 2016 con l’obiettivo di riabilitare il collegamento ferroviario di circa 34 chilometri tra la capitale albanese Tirana e la citta’ costiera di Durazzo. Il progetto comprende inoltre la costruzione di circa 5 chilometri di nuova linea ferroviaria tra ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 novembre 2020) La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha annunciato il vincitore del bando di gara per la costruzione, in. L’azienda italiana Inc spa, con base a Torino, si e’ta il contratto ladel progettorio-Rinas. Il progetto fa parte del Corridoio Mediterraneo ed e’ stato approvato nel 2016 con l’obiettivo di riabilitare il collegamentorio di circa 34 chilometri tra la capitale albanesee la citta’ costiera di. Il progetto comprende inoltre la costruzione di circa 5 chilometri di nuova linearia tra ...

MajlindaBregasi : Grazie per quello che siete e per tutti gli emozioni che ci regalate! Grandi e umili @saimirpirgu e la stupenda… - DonatellaBeneta : RT @veneziaunica: Nella #SettimanaLinguaItaliana è stato nominato “Ambasciatore della Lingua Italiana in Albania” l'artista Helidon Xhixha,… - AlbNews : Albania, la italiana INC S.p.a. vince la gara per la costruzione della ferrovia Tirana-Durazzo L'azienda italiana… - EnkeledaKosova : Amo gli italiani???? Amo la lingua italiana ???? Amo questa terra???? Amo la vostra bandiera???? l'Italia è il mio cuor… - Lizamavel : RT @veneziaunica: Nella #SettimanaLinguaItaliana è stato nominato “Ambasciatore della Lingua Italiana in Albania” l'artista Helidon Xhixha,… -

Ultime Notizie dalla rete : Albania l’italiana Helidon Xhinxha a Venezia Fortune Italia