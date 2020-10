Agroalimentare, per Halloween a casa +15% di zucche made in Italy: Campania quarta per produzione (Di sabato 31 ottobre 2020) “L’emergenza Covid che azzera feste e assembramenti sposta Halloween nella cucina delle case dove diventa protagonista la zucca per realizzare le mostruose sculture da esporre dalle finestre a vicini e amici ma anche per gustare i prelibati piatti con l’ortaggio piu’ grande del mondo”. E’ quanto afferma la Coldiretti che per aiutare grandi e piccini a trascorrere il weekend in maniera comunque divertente e sicura in famiglia ha programmato iniziative in molti agriturismi e nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica (elenco su www.campagnamica.it). “Dalla padella all’intaglio per realizzare il caratteristico simbolo delle streghe- sottolinea la Coldiretti- si e’ registrato un boom di richieste per accaparrarsi in tempo l’ortaggio piu’ grande del mondo con le produzioni aumentate in quantita’ del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 ottobre 2020) “L’emergenza Covid che azzera feste e assembramenti spostanella cucina delle case dove diventa protagonista la zucca per realizzare le mostruose sculture da esporre dalle finestre a vicini e amici ma anche per gustare i prelibati piatti con l’ortaggio piu’ grande del mondo”. E’ quanto afferma la Coldiretti che per aiutare grandi e piccini a trascorrere il weekend in maniera comunque divertente e sicura in famiglia ha programmato iniziative in molti agriturismi e nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica (elenco su www.campagnamica.it). “Dalla padella all’intaglio per realizzare il caratteristico simbolo delle streghe- sottolinea la Coldiretti- si e’ registrato un boom di richieste per accaparrarsi in tempo l’ortaggio piu’ grande del mondo con le produzioni aumentate in quantita’ del ...

"L'emergenza Covid che azzera feste e assembramenti sposta Halloween nella cucina delle case dove diventa protagonista la zucca per realizzare le mostruose sculture da ...

Con la paura del lockdown sono iniziate le file davanti a supermercati, negozi e mercati degli agricoltori di Campagna Amica dove si stima un aumento della clientela in media del 20% per fare scorte d ...

"L'emergenza Covid che azzera feste e assembramenti sposta Halloween nella cucina delle case dove diventa protagonista la zucca per realizzare le mostruose sculture da ...Con la paura del lockdown sono iniziate le file davanti a supermercati, negozi e mercati degli agricoltori di Campagna Amica dove si stima un aumento della clientela in media del 20% per fare scorte d ...