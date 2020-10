Agente della polizia Penitenziaria trovato con la droga in tasca

CRIMINALchisc : RT @RadioSavana: Napoli, agente della Polizia Locale insulta e aggredisce con diversi schiaffi un cittadino. #RadioSavana - mlollo1991 : RT @RadioSavana: Napoli, agente della Polizia Locale insulta e aggredisce con diversi schiaffi un cittadino. #RadioSavana - rodolfoziberna : ECCO I NUOVI CASI In FVG oggi ci sono stati 726 nuovi casi distribuiti nei vari territori. Anche Gorizia ha sua qu… - rodolfoziberna : ? OGGI IN REGIONE 726 NUOVI CASI CHE PORTANO IL TOTALE A 10.841, 36 TERAPIE INTENSIVE E 167 OSPEDALIZZATI. A GORIZI… - masabbett : RT @effetronky: Sean Connery a Roma con le attrici di 'Agente 007 dalla Russia con amore' Eccolo nel lancio della moneta nella Fontana di… -

Ultime Notizie dalla rete : Agente della

I controlli della polizia in Loreto, Buenos Aires e via Padova Già da prima delle 20 di sabato gli uomini dei reparti mobili, coordinati dalla Digos, hanno iniziato presidiare corso Buenos Aires, via ...«Blood Agent», comandante in Georgia dei Three Percenters (15-20 mila uomini nei 50 Stati) è «stufo di essere definito razzista»: «Vogliamo solo difendere la Costituzione e il diritto a portare armi.