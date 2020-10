Afroamericano ucciso dalla polizia | proteste nello Stato di Washington e Portland

(Di sabato 31 ottobre 2020)diin diverse città. Accertamenti in corso. VANCOUVER (STATI UNITI) – Undinella serata di giovedì 29 ottobre 2020. Come raccontato da La Repubblica, l’ennesimo episodio di violenza è avvenuto a Vancouver. La vittima è un ragazzo di 21 anni, morto nel corso di un’indagine anti-droga. La dinamica è ancora poco chiara, con le autorità locali che stanno effettuando tutti i controlli del caso. Una vicenda che ha ...

Afroamericano ucciso dalla polizia nello Stato di Washington. Proteste in diverse città. Accertamenti in corso. VANCOUVER (STATI UNITI) – Un afroamericano è stato ucciso dalla polizia nello Stato di ...Kevin E. Peterson, 21 anni, è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco in un parcheggio di Vancouver. Dubbi sulla dinamica della sparatoria.