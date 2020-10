Adesso anche la fase REM monitorata dagli Amazfit GTR, GTR Lite e GTS (Di sabato 31 ottobre 2020) Manca l’analisi della fase REM ai vari Amazfit GTR (sia per il modello da 42 che per quello da 47 mm), GTR Lite e GTS, che finalmente è arrivata grazie ad un nuovo aggiornamento firmware che riguarda la line-up in ogni suo modello. La novità aggiungeranno ancora più dettagli sulla qualità del nostro sonno, proprio come era stato richiesto a più riprese dagli utenti. L’upgrade, tra le altre cose, migliora anche la precisione della geolocalizzazione attraverso la connettività A-GPS. Le versioni firmware rispondono rispettivamente alle sigle 1.3.7.19 (Amazfit GTR da 47 mm), 1.2.06 (Amazfit GTR da 42 mm), 0.1.1.19 (Amazfit GTS) e 1.0.2.06 (Amazfit GTR Lite). Gli ... Leggi su optimagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Manca l’analisi dellaREM ai variGTR (sia per il modello da 42 che per quello da 47 mm), GTRe GTS, che finalmente è arrivata grazie ad un nuovo aggiornamento firmware che riguarda la line-up in ogni suo modello. La novità aggiungeranno ancora più dettagli sulla qualità del nostro sonno, proprio come era stato richiesto a più ripreseutenti. L’upgrade, tra le altre cose, migliorala precisione della geolocalizzazione attraverso la connettività A-GPS. Le versioni firmware rispondono rispettivamente alle sigle 1.3.7.19 (GTR da 47 mm), 1.2.06 (GTR da 42 mm), 0.1.1.19 (GTS) e 1.0.2.06 (GTR). Gli ...

borghi_claudio : Faccio molta fatica a trovare un senso dai dati internazionali Covid perchè i numeri dei positivi (che adesso in Eu… - fattoquotidiano : #CORONAVIRUS: ANCHE I GIORNALISTI HANNO DELLE COLPE Oggi parliamo di noi. Di noi giornalisti. Ed il caso di farlo… - teatrolafenice : ?? «Anche se il futuro sembra lontano, in realtà comincia proprio adesso» (Mattie JT Stepanek). Buongiorno, amici!… - dom_maury : @FrancescaCphoto Ho qualche perplessità. Ma lo vedo molto motivato. E mi pare anche più robusto adesso. Prontissimo… - nongiocoabocce : @GoldenSoff tesoro ma che manchino è assolutamente normale, adesso ti vado anche a mettere like al tweet -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso anche Lockdown, Gran Bretagna verso il sì: «Chiudiamo un mese adesso per salvare il Natale» Il Messaggero Covid, Italia sospesa aspettando il lockdown. Se non si può evitare, facciamolo subito

Aumentano le pressioni, il ministro Amendola ormai non lo esclude più: "Se servirà ce ne assumeremo la responsabilità". L’attesa della serrata pesa già nelle scelte economiche. Alla fine il governo po ...

La lista di tutti i giochi PS5 e Xbox Series X con supporto ai 120fps - guida

Anche se la PS5 ha un design innovativo per molti versi, abbiamo sentito molto poco su quali giochi supporteranno i 120fps. Al momento la lista PS5 contiene solo una manciata di titoli, ma è sicuro ...

Aumentano le pressioni, il ministro Amendola ormai non lo esclude più: "Se servirà ce ne assumeremo la responsabilità". L’attesa della serrata pesa già nelle scelte economiche. Alla fine il governo po ...Anche se la PS5 ha un design innovativo per molti versi, abbiamo sentito molto poco su quali giochi supporteranno i 120fps. Al momento la lista PS5 contiene solo una manciata di titoli, ma è sicuro ...