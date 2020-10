Addio a Sean Connery | il patriota scozzese che ha conquistato il mondo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – Ci ha lasciati alla veneranda età di 90 anni. The one and only James Bond, il primo agente segreto 007: il più amato … e il migliore. Maera molto di più: un uomo riservato, forte e soprattutto visceralmente attaccato alla sua terra di origine, la Scozia., infatti, era nato nel 1930 ad Edimburgo in pieno clima working class: il padre era Joseph, un contadino e camionistafiglio di immigrati irlandesi mentre la madre era Euphemia “Effie” McBain, una cameriera. Ad appena sedici anni,stabilisce che la scuola non fa per lui, e si arruola nella Marina Militare Britannica. Ed è proprio in questo periodo che ...