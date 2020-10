Ad Halloween tutti reclusi in casa. Ecco le storiche puntate delle serie tv - (Di sabato 31 ottobre 2020) Elisabetta Esposito Visto che siamo tutti in casa per la serata di Halloween, Ecco alcune delle migliori serie tv "storiche" Le misure restrittive anti-Covid hanno cancellato le feste di Halloween e, causa coprifuoco, perfino gli aperitivi di Halloween sono praticamente un ricordo. Non resta che darsi alla visione di serie televisive, nuove o storiche che sono presenti sulle varie piattaforme di streaming online. Buffy l'Ammazzavampiri è su Amazon PrimeVideo Un grande classico di Halloween sono le puntate di Buffy l’Ammazzavampiri: in quel di Sunnydale, paese immaginario costruito sulla bocca dell’inferno, la notte del 31 ottobre è ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Elisabetta Esposito Visto che siamoinper la serata dialcunemiglioritv "" Le misure restrittive anti-Covid hanno cancellato le feste die, causa coprifuoco, perfino gli aperitivi disono praticamente un ricordo. Non resta che darsi alla visione ditelevisive, nuove oche sono presenti sulle varie piattaforme di streaming online. Buffy l'Ammazzavampiri è su Amazon PrimeVideo Un grande classico disono ledi Buffy l’Ammazzavampiri: in quel di Sunnydale, paese immaginario costruito sulla bocca dell’inferno, la notte del 31 ottobre è ...

