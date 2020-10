(Di sabato 31 ottobre 2020): si può? con? Il diritto è quella disciplina che indica come comportarsi in una pluralità di situazioni concrete. Ebbene, una di queste situazioni concrete è proprio quella che analizzeremo di seguito: è possibile l’avere una, ovveroessere lavoratori subordinati o dipendenti? È insomma possibile ottenerla anchequesta forma di “garanzia”? Facciamo chiarezza e vediamo cosa dice la legge a riguardo. Se ti interessa saperne di più su che ...

zazoomblog : Acquisto automobile nuova senza busta paga: si può? con quali garanzie? - #Acquisto #automobile #nuova #senza - simmetricaMente : Madonna mia che disagio valutare l'acquisto di un'automobile quando sei povera e le tue conoscenze in fatto di moto… -

Ultime Notizie dalla rete : Acquisto automobile

Icon Wheels

Acquisto senza rottamazione – 4.000 euro per auto con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g/km e 1.500 euro per emissioni comprese tra 21 e 70 g/km. Acquisto con rottamazione – 6.000 euro per auto ...Siamo noti per l'ottimo servizio e le vantaggiose condizioni di acquisto che offriamo ai nostri clienti, verificalo di persona! Se sei interessato alla vettura, in risposta allannuncio, indicare un ...