Accusato di omicidio a Bologna, la Corte d’Assise condanna a 9 anni un giovane di Buccino (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBuccino (Sa) – Nove anni e otto mesi di carcere. È la condanna inflitta dai giudici del secondo grado e confermata, poche ore fa, dal collegio dei giudici della Corte d’Assise e d’Appello, per un giovane 36enne di Buccino, agente della sicurezza presso i locali notturni bolognesi, Accusato, insieme al suo ex datore di lavoro albanese, per l’omicidio preterintenzionale di un rumeno di 43 anni. L’omicidio, avvenuto in pieno centro cittadino a Bologna, secondo quanto emerso nel corso del processo, sarebbe scaturito da due aggressioni, la prima avvenuta all’interno di un bar e la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Novee otto mesi di carcere. È lainflitta dai giudici del secondo grado e confermata, poche ore fa, dal collegio dei giudici dellad’Assise e d’Appello, per un36enne di, agente della sicurezza presso i locali notturni bolognesi,, insieme al suo ex datore di lavoro albanese, per l’preterintenzionale di un rumeno di 43. L’, avvenuto in pieno centro cittadino a, secondo quanto emerso nel corso del processo, sarebbe scaturito da due aggressioni, la prima avvenuta all’interno di un bar e la ...

