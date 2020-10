A Taranto il comizio del medico negazionista sul palco dei commercianti. Che ora dicono: “Abbiamo fatto una cazzata a invitarlo” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Volevamo semplicemente spiegare il nostro dissenso al nuovo Dpcm, la nostra voglia di lavorare, ma ora rischiamo di apparire ingiustamente come negazionisti“. Sì, abbiamo fatto una cazzata invitando quel medico”. Sono rammaricati gli organizzatori della manifestazione di protesta che lo scorso 29 ottobre ha riunito a Taranto imprenditori e commercianti arrabbiati per le nuove misure imposte dal Governo. La loro rabbia, la loro protesta è stata completamente offuscata dall’intervento sul palco di Pasquale Mario Bacco, il medico campano che sul palco ha lanciato anatemi contro polizia e operatori sanitari e poi ha invitato tutti a togliere le mascherine “perché non servono a un cazzo – ha detto dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) “Volevamo semplicemente spiegare il nostro dissenso al nuovo Dpcm, la nostra voglia di lavorare, ma ora rischiamo di apparire ingiustamente come negazionisti“. Sì, abbiamounainvitando quel”. Sono rammaricati gli organizzatori della manifestazione di protesta che lo scorso 29 ottobre ha riunito aimprenditori earrabbiati per le nuove misure imposte dal Governo. La loro rabbia, la loro protesta è stata completamente offuscata dall’intervento suldi Pasquale Mario Bacco, ilcampano che sulha lanciato anatemi contro polizia e operatori sanitari e poi ha invitato tutti a togliere le mascherine “perché non servono a un cazzo – ha detto dal ...

