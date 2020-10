A Smirne si scava tra le macerie: almeno 26 morti e 800 feriti (Di sabato 31 ottobre 2020) E' di 26 morti e centinaia di feriti il bilancio provvisorio del violento terremoto di magnitudo 7, che ha colpito ieri la Turchia, in particolare la citta di Smirne. L'epicentro è stato localizzato ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 31 ottobre 2020) E' di 26e centinaia diil bilancio provvisorio del violento terremoto di magnitudo 7, che ha colpito ieri la Turchia, in particolare la citta di. L'epicentro è stato localizzato ...

