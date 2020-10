A rischio la didattica in presenza, Conte: “Valutiamo nuove misure” (Di sabato 31 ottobre 2020) L’emergenza legata alla pandemia non accenna a calare e il governo si prepara a favorire chiusure mirate sul territorio, in accordo con sindaci e governatori. Ma è al lavoro anche su un nuovo dpcm che Conterrà provvedimenti più stringenti. Tuttavia il lockdown totale viene visto solo come soluzione estrema. “Abbiamo adottato un quadro di misure restrittive e a livello regionale ci sono dei governatori che stanno adottando misure ancora più rigide. Posto che sulla portata della seconda ondata “non abbiamo la palla di vetro””. Le parole di Giuseppe Conte che ha convocato un nuovo vertice con i capidelegazione del governo. Secondo quanto noto Conte avrebbe coinvolto non solo le forze di maggioranza, ma avrebbe interpellato anche l’opposizione. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) L’emergenza legata alla pandemia non accenna a calare e il governo si prepara a favorire chiusure mirate sul territorio, in accordo con sindaci e governatori. Ma è al lavoro anche su un nuovo dpcm cherrà provvedimenti più stringenti. Tuttavia il lockdown totale viene visto solo come soluzione estrema. “Abbiamo adottato un quadro di misure restrittive e a livello regionale ci sono dei governatori che stanno adottando misure ancora più rigide. Posto che sulla portata della seconda ondata “non abbiamo la palla di vetro””. Le parole di Giuseppeche ha convocato un nuovo vertice con i capidelegazione del governo. Secondo quanto notoavrebbe coinvolto non solo le forze di maggioranza, ma avrebbe interpellato anche l’opposizione.

