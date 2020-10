A cosa servono le manifestazioni di questi giorni? Può nascere un movimento popolare unito? (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – Venerdì scorso Napoli ha vissuto momenti di guerriglia urbana, così come Roma sabato pomeriggio infine Torino e Firenze ieri. Le cronache le lasciamo a chi di dovere, tanto vengono manipolate senza la ben che minima remora. La narrazione filo governativa vuole che la manifestazione di Napoli sia stata organizzata dalla Camorra per tenere aperte le attività; mentre sabato e martedì pare che i fascisti abbiano messo a ferro e fuoco la capitale (parola della Boldrini, che per fortuna allora non ha visto la gente in strada a Verona altrimenti avrebbe denunciato una rivolta antidemocratica fascista). Quello che, tuttavia, dovrebbe far riflettere non sono tanto i rivoltosi o le rivolte, nemmeno i partecipanti alle rivolte stesse. Quello che dovrebbe far riflettere è la bontà delle manifestazioni. Il ruolo delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – Venerdì scorso Napoli ha vissuto momenti di guerriglia urbana, così come Roma sabato pomeriggio infine Torino e Firenze ieri. Le cronache le lasciamo a chi di dovere, tanto vengono manipolate senza la ben che minima remora. La narrazione filo governativa vuole che la manifestazione di Napoli sia stata organizzata dalla Camorra per tenere aperte le attività; mentre sabato e martedì pare che i fascisti abbiano messo a ferro e fuoco la capitale (parola della Boldrini, che per fortuna allora non ha visto la gente in strada a Verona altrimenti avrebbe denunciato una rivolta antidemocratica fascista). Quello che, tuttavia, dovrebbe far riflettere non sono tanto i rivoltosi o le rivolte, nemmeno i partecipanti alle rivolte stesse. Quello che dovrebbe far riflettere è la bontà delle. Il ruolo delle ...

chedisagio : Per chi si chiede ancora: 'A cosa servono mascherina e ventilazione?', rispondo come fece Mourinho: 'Ti faccio un d… - CuccioloHD : RT @Gianmar26145917: Crisi #COVID19, #Mattarella: usare i risparmi degli Italiani per sostenere una rapida ripresa...?? 'Ucci ucci sento odo… - Fabio_DAmico50 : @AdrianaSpappa Figuriamoci. Qualunque futura estrapolazione è aleatoria. Queste curve servono a solo a capire cosa… - gigifesta : @frasc77 @sarabanda_ Non e che 5 giorni dopo aver chiuso le scuole, stanno tutti bene. Servono una ventina di gior… - SempreSimo2177 : Ma le sirene quando per strada non c'è un cacchio di nessuno a cosa servono. qualcuno me lo spieghi, vorrei capire... -

Ultime Notizie dalla rete : cosa servono A cosa servono, quanto costano e quanto sono attendibili. Tutto quel che c'è da sapere sui test rapidi la Repubblica Ténéré Rally Edition, Africa Twin 1100, Tiger 900 Rally Pro: la sfida

ENDURO PER DAVVERO Cosa hanno in comune Honda Africa Twin 1100 ... nuova Triumph Tiger 900 Rally Pro per capire che per essere una ottima enduro stradale non serve avere radici nel deserto. Rispetto ...

De Luca fuori controllo ridicolizza mamme e bambini. E il Pd rischia il sindaco di Napoli nel 2021

Serve, ma nemmeno è necessario ... pronto a spostare l'attenzione sulle sue colorite affermazioni per sviarla dalle evidenze, peggiori delle colpe: cosa è stato fatto da marzo ad oggi in Campania per ...

ENDURO PER DAVVERO Cosa hanno in comune Honda Africa Twin 1100 ... nuova Triumph Tiger 900 Rally Pro per capire che per essere una ottima enduro stradale non serve avere radici nel deserto. Rispetto ...Serve, ma nemmeno è necessario ... pronto a spostare l'attenzione sulle sue colorite affermazioni per sviarla dalle evidenze, peggiori delle colpe: cosa è stato fatto da marzo ad oggi in Campania per ...