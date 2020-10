A casa con il telemonitoraggio dell’ospedale Il nuovo servizio dell’Asst Bergamo ovest (Di sabato 31 ottobre 2020) La lezione della prima ondata, in cui il paziente Covid tornava al domicilio con difficoltà nella gestione del proprio stato di salute, ha fatto tendere fortemente verso l’attivazione, quanto prima, di un sistema di tele-controllo e telemonitoraggio dei pazienti dimessi. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 31 ottobre 2020) La lezione della prima ondata, in cui il paziente Covid tornava al domicilio con difficoltà nella gestione del proprio stato di salute, ha fatto tendere fortemente verso l’attivazione, quanto prima, di un sistema di tele-controllo edei pazienti dimessi.

matteosalvinimi : Discredito su Lampedusa, Bari e Italia in tutte le tv del mondo perché l'assassino islamico, lo sgozzatore, l'abbia… - matteosalvinimi : Chiusura totale? Sarebbe un disastro, non tanto per Conte (cosa ha fatto per sei mesi?) ma soprattutto per gli Ital… - fattoquotidiano : Covid, Galli sbotta su La7: “Picchi, ma l’ha capito che il messaggio è ‘restate a casa’? Stiamo andando a sbattere”… - stylesxbae : RT @monachindavide: Lo dico o non lo dico? Lo dico. Sono tutti molto ingrati con Maria Teresa che si fa in quattro per la casa e NESSUNO le… - ImmersoNelnulla : Ma ieri notte la temperatura è scesa di brutto... Ho dovuto coprirmi con qualsiasi cosa che trovavo a casa! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : casa con Casa, con la pandemia mercato in crescita. I dati dell'Osservatorio immobiliare Libertà Tredicenne positivo al Covid-19 dormiva in auto a Perugia per non contagiare la famiglia: la loro casa è troppo piccola per isolarlo

Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...

"È uscito dalla casa". GF Vip, l'annuncio che sconvolge tutti i concorrenti

Il Gf Vip ha poi silenziato la Casa, ovvero ha tolto l’audio, per cui il pubblico non ha avuto modo di ascoltare niente di più e niente di meno. Con molta probabilità neanche i concorrenti sanno quale ...

Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...Il Gf Vip ha poi silenziato la Casa, ovvero ha tolto l’audio, per cui il pubblico non ha avuto modo di ascoltare niente di più e niente di meno. Con molta probabilità neanche i concorrenti sanno quale ...