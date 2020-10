31 ottobre: L’importanza di Samhain nel calendario celtico (Di sabato 31 ottobre 2020) Di Charles Squireda Mito e leggenda celtica 1905 Qualunque possa essere stato il significato esatto del culto di stato celtico, non sembra esserci dubbio che fosse incentrato sui quattro grandi giorni dell’anno che raccontano il sorgere, il progresso e il declino del sole e, quindi, dei frutti della Terra. Questi erano: Beltaine, che cadde all’inizio di maggio; Midsummer Day, che segna il trionfo del sole e della vegetazione; la festa di Lugh, quando, in agosto, era stata raggiunta la svolta del corso del sole; e il triste Samhain, quando salutò il potere e cadde di nuovo per sei mesi sotto l’influenza delle forze del male dell’inverno e dell’oscurità. Di questi grandi periodi solari, il primo e l’ultimo furono, naturalmente, i più ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 31 ottobre 2020) Di Charles Squireda Mito e leggenda celtica 1905 Qualunque possa essere stato il significato esatto del culto di stato, non sembra esserci dubbio che fosse incentrato sui quattro grandi giorni dell’anno che raccontano il sorgere, il progresso e il declino del sole e, quindi, dei frutti della Terra. Questi erano: Beltaine, che cadde all’inizio di maggio; Midsummer Day, che segna il trionfo del sole e della vegetazione; la festa di Lugh, quando, in agosto, era stata raggiunta la svolta del corso del sole; e il triste, quando salutò il potere e cadde di nuovo per sei mesi sotto l’influenza delle forze del male dell’inverno e dell’oscurità. Di questi grandi periodi solari, il primo e l’ultimo furono, naturalmente, i più ...

