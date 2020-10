Zangrillo: “Covid? Stiamo tranquilli. Casi gravi arrivano subito in ospedale” | VIDEO (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Il messaggio è che dobbiamo essere tranquilli, l’Italia sta reagendo in modo positivo”. A dirlo è il professore Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, intervenuto nel corso della trasmissione “Stasera Italia” su Rete Quatto per parlare dell’emergenza Coronavirus. “Il messaggio è che dobbiamo stare tranquilli – ha detto Zangrillo davanti alle telecamere -, l’Italia sta reagendo in modo positivo”. “Il 28 marzo io e il mio fratello professionale, il professor Beretta, una sera disperati ci siano lasciati andare a dire ‘ci sarà un ventilatore per noi’. Dopo 40 giorni, non c’erano più pazienti gravi da ricoverare. ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Il messaggio è che dobbiamo essere, l’Italia sta reagendo in modo positivo”. A dirlo è il professore Alberto, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, intervenuto nel corso della trasmissione “Stasera Italia” su Rete Quatto per parlare dell’emergenza Coronavirus. “Il messaggio è che dobbiamo stare– ha dettodavanti alle telecamere -, l’Italia sta reagendo in modo positivo”. “Il 28 marzo io e il mio fratello professionale, il professor Beretta, una sera disperati ci siano lasciati andare a dire ‘ci sarà un ventilatore per noi’. Dopo 40 giorni, non c’erano più pazientida ricoverare. ...

