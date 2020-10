Zakaria, accusato per il colore della sua pelle: “Cara Italia, non sono un ladro” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Cara Italia, non sono un ladro”. Zakaria Jarmouni ha 23 anni ed è nato e cresciuto a Serramazzoni, un piccolo paese in provincia di Modena. È un cittadino Italiano, ma la sua famiglia ha origini straniere. Pochi giorni fa, mentre usciva per buttare l’immondizia dalla casa in cui vive a Torino, dove studia all’università, una vicina lo ha accusato di essere un ladro e ha iniziato a scattargli delle foto. È stato lo stesso Zakaria a raccontare l’episodio, pubblicando sul suo profilo Instagram una lettera in cui si rivolge proprio al suo paese, l’Italia. In poche ore il post, dove lo studente ha pubblicato degli screenshot di una chat Whatsapp e una sua foto con la scritta “Insieme”, ha raccolto ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Cara, nonun ladro”.Jarmouni ha 23 anni ed è nato e cresciuto a Serramazzoni, un piccolo paese in provincia di Modena. È un cittadinono, ma la sua famiglia ha origini straniere. Pochi giorni fa, mentre usciva per buttare l’immondizia dalla casa in cui vive a Torino, dove studia all’università, una vicina lo hadi essere un ladro e ha iniziato a scattargli delle foto. È stato lo stessoa raccontare l’episodio, pubblicando sul suo profilo Instagram una lettera in cui si rivolge proprio al suo paese, l’. In poche ore il post, dove lo studente ha pubblicato degli screenshot di una chat Whatsapp e una sua foto con la scritta “Insieme”, ha raccolto ...

serenel14278447 : Lo sfogo di Zakaria, accusato di essere un ladro per il colore della sua pelle: «L’Italia siamo noi, tutti insieme» - FatimaCurzio : RT @Corriere: Zakaria, accusato di essere un ladro per il colore della sua pelle: «Buttavo solo l’immondizia» - profluigimarino : RT @Corriere: Zakaria, accusato di essere un ladro per il colore della sua pelle: «Buttavo solo l’immondizia» - GiusPecoraro : RT @Corriere: Zakaria, accusato di essere un ladro per il colore della sua pelle: «Buttavo solo l’imm... - adelezaccheo : RT @Corriere: Zakaria, accusato di essere un ladro per il colore della sua pelle: «Buttavo solo l’immondizia» -