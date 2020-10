Xbox Series X/S? Xbox! 'Tu sei il futuro del gaming' nel nuovo video della next-gen di Microsoft (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ci siamo, mancano 11 giorni all'arrivo di Xbox Series X/S e Microsoft sta ultimando i suoi piani per quanto riguarda la pubblicizzazione delle console. Il tutto terminerà il 10 novembre con un evento mondiale che celebra il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S.Per l'occasione oggi Xbox ha pubblicato anche un nuovo video dedicato proprio alle console next-gen il cui titolo richiama l'iconica frase di Phil Spencer: "Tu sei il futuro del gaming". Una frase che sottolinea nuovamente il fatto che il giocatore è al centro per Microsoft e che può contare su un vero ecosistema targato Xbox.Come sappiamo, oltre ad ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ci siamo, mancano 11 giorni all'arrivo diX/S esta ultimando i suoi piani per quanto riguarda la pubblicizzazione delle console. Il tutto terminerà il 10 novembre con un evento mondiale che celebra il lancio diX eS.Per l'occasione oggiha pubblicato anche undedicato proprio alle console-gen il cui titolo richiama l'iconica frase di Phil Spencer: "Tu sei ildel". Una frase che sottolinea nuovamente il fatto che il giocatore è al centro pere che può contare su un vero ecosistema targato.Come sappiamo, oltre ad ...

