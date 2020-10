X Factor, la dedica di Alessandra Amoroso per il debutto di Emma: «Porta i tuoi colori e falli splendere» (Di venerdì 30 ottobre 2020) La dedica di Alessandra Amoroso per il debutto di Emma a X Factor:«Porta i tuoi colori e falli splendere». Amiche anche nella vita, la cantante salentina ha voluto fare il suo in bocca al lupo più grande per la nuova avventura, attraverso un messaggio su twitter. Poco prima della diretta della prima puntata di X Factor, Alessandra Amoroso ha voluto far sentire la sua vicinanza via Twitter pubblicando una foto con Emma Marrone che stasera debutta come giudice a X Factor 2020: «Emotivamente sarà difficile perché conosco la tua persona, i tuoi pensieri, le tue paure. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ladiper ildia X:«». Amiche anche nella vita, la cantante salentina ha voluto fare il suo in bocca al lupo più grande per la nuova avventura, attraverso un messaggio su twitter. Poco prima della diretta della prima puntata di Xha voluto far sentire la sua vicinanza via Twitter pubblicando una foto conMarrone che stasera debutta come giudice a X2020: «Emotivamente sarà difficile perché conosco la tua persona, ipensieri, le tue paure. ...

Per il primo appuntamento con i Live di X Factor 2020, Casadilego, componente delle under donna capitanate da Hell Raton, ha presentato il suo nuovo inedito Vittoria. Scopriamone testo e video. Foto ...

X Factor 2020: Eda Marì al ballottaggio giovedì prossimo. Tutti a rischio sceglie il pubblico

Prima puntata dedicata alle performance dei 12 brani originali proposti dagli artisti di quest’anno, divisi nelle due manche in cui si è articolato il primo capitolo della gara e da oggi disponibili ...

