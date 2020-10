X Factor 2020, Prima Puntata all'insegna della Polemica: colpo di scena all'Eliminazione (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Prima Puntata della 14esima edizione di X Factor ha suscitato polemiche per la presenza del pubblico in studio, e nessun concorrente è stato eliminato dal talent di Sky. Leggi su comingsoon (Di venerdì 30 ottobre 2020) La14esima edizione di Xha suscitato polemiche per la presenza del pubblico in studio, e nessun concorrente è stato eliminato dal talent di Sky.

XFactor_Italia : prepariamoci al primo Live di #XF2020 insieme ai giudici e ai concorrenti con 'X FACTOR 2020 - THE ROAD TO X FACTOR… - XFactor_Italia : Finalmente è possibile ascoltare X FACTOR MIXTAPE 2020 su @spotifyitaly dove troverete tutti i brani originali dei… - XFactor_Italia : ?? Con la prima puntata di #XF2020 i concorrenti si misureranno da subito con il mercato discografico. Leggete qui:… - matitesbagliate : RT @Massiwalker: #SeRiusciamoA scegliere il brano giusto... questo venerdì passa veloce!!! Ieri sera strepitosi in #XFactor2020 qui nella… - GQitalia : Molto bene due gruppi, qualcuno un po' meno invece #XFactor2020 #XF14 -