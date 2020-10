Whirlpool Napoli, lettera dell’azienda: Stop dal 1° novembre. I sindacati: Inaccettabile. Conte: Noi impotenti (Di venerdì 30 ottobre 2020) “La Direzione di Whirlpool Emea Spa comunica la cessazione di tutte le attività produttive presso lo stabilimento di Napoli, con effetto alle ore 00:01 del 1° novembre 2020”. Inizia così la lettera inviata questa mattina dall’azienda ai dipendenti sullo Stop dell’attività del sito di Napoli. “Da tale momento i dipendenti saranno esentati dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il sito, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere – si legge nella missiva – con effetto dal 1° novembre, l’azienda pagherà la piena retribuzione ai dipendenti fino al 31 dicembre 2020 con riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data”. “L’accesso ai ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 ottobre 2020) “La Direzione diEmea Spa comunica la cessazione di tutte le attività produttive presso lo stabilimento di, con effetto alle ore 00:01 del 1°2020”. Inizia così lainviata questa mattina dall’azienda ai dipendenti sullodell’attività del sito di. “Da tale momento i dipendenti saranno esentati dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il sito, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere – si legge nella missiva – con effetto dal 1°, l’azienda pagherà la piena retribuzione ai dipendenti fino al 31 dicembre 2020 con riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data”. “L’accesso ai ...

