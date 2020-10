Whirlpool lascia Napoli La multinazionale Usa annuncia che cesserà le attività produttive da domenica Conte | “Terremo duro su questa vertenza”

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “La Direzione diEmea SpA comunica la cessazione di tutte le attivitàpresso lo stabilimento di, con effetto alle ore 00:01 del 1 novembre 2020”. E’ quanto si legge nella lettera dellaamericana, che conferma la chiusura del sito diest. “Da tale momento – scrive l’azienda – i dipendenti saranno esentati dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il sito, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere. Con effetto dal 1 novembre l’azienda pagherà la piena retribuzione ai Dipendenti fino al 31 dicembre 2020 con riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data”. “L’accesso ai locali aziendali – prosegue la...

La questione Whirlpool diventa per Cgil ... dare da subito la sensazione che lo Stato c'e', il Governo c'e' e che i lavoratori non saranno mai lasciati soli. E questo si fa con idee, con proposte, con ...Se lasciamo andare via Whirlpool da Napoli, il tessuto produttivo locale subirà l’ennesimo colpo mortale». Quindi un invito anche alle altre istituzioni e realtà cittadine: «spegniamo le ...