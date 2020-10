Whirlpool chiude a Napoli, 400 lavoratori a casa. Sindacati: inaccettabile. E Conte fa spallucce: per azienda sito non competitivo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dal primo novembre stop alla produzione nello stabilimento Whirlpool di Napoli. Lo ha comunicato ufficialmente l'azienda, con una lettera ai dipendenti in cui si spiega che da quel momento i lavoratori "saranno esentati dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il sito, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere". "La piena retribuzione sarà pagata - si precisa - fino al 31 dicembre 2020 con riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data".Il premier Giuseppe Conte, al tavolo con i Sindacati su Whirlpool, ha detto di aver fatto di tutto per convincere la proprietà ma l'azienda, ha spiegato, non vede prospettive e non riesce a rendere competitivo il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dal primo novembre stop alla produzione nello stabilimentodi. Lo ha comunicato ufficialmente l', con una lettera ai dipendenti in cui si spiega che da quel momento i"saranno esentati dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere". "La piena retribuzione sarà pagata - si precisa - fino al 31 dicembre 2020 con riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data".Il premier Giuseppe, al tavolo con isu, ha detto di aver fatto di tutto per convincere la proprietà ma l', ha spiegato, non vede prospettive e non riesce a rendereil ...

