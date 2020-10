Washington si barrica per paura della guerriglia post voto

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ampie aree del centro diDC, a pochi isolati dalla Casa Bianca, assomigliano sempre di più a una comunità costiera che si sta preparando a un potente uragano. Da giorni si lavora per coprire con pannelli di compensato le vetrine di negozi, bar e ristoranti, ma anche gli eleganti palazzi che ospitano uffici, think tank, studi legali. Le immagini raccontano di una capitale che si blinda per il timore di violenze-elettorali, unatrasversale ad altre città del Paese, da Chicago a Portland.Per ora si tratta per lo più di timori preventivi: le forze di sicurezza – scrive Usa Today – non hanno diramato allerte specifiche per minacce connesse all’Election Day, anche se i segnali poco rassicuranti non mancano. A Chicago, per esempio, il Dipartimento di Polizia ha vietato le ...