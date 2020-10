Wanda Nara Instagram, il look del giorno accende la fantasia: «Divina!» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Wanda Nara ha deciso di movimentare la giornata dei suoi oltre 7 milioni followers su Instagram con uno scatto direttamente dalla sua palestra personale che ha in casa. Naturalmente lo sguardo degli ammiratori si è soffermato sul suo look sportivo. Il micro completino ha lasciato poco spazio all’immaginazione. Non c’è nulla da fare, Wanda sa come risultare irresistibile agli occhi dei fan. Lei è la donna che tutti vorrebbero al proprio fianco. Il suo ultimo post social è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Per lei ogni volta i complimenti sembrano essere infiniti. Leggi anche –> Wanda Nara Instagram, il selfie post allenamento è esplosivo: «The ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 ottobre 2020)ha deciso di movimentare la giornata dei suoi oltre 7 milioni followers sucon uno scatto direttamente dalla sua palestra personale che ha in casa. Naturalmente lo sguardo degli ammiratori si è soffermato sul suosportivo. Il micro completino ha lasciato poco spazio all’immaginazione. Non c’è nulla da fare,sa come risultare irresistibile agli occhi dei fan. Lei è la donna che tutti vorrebbero al proprio fianco. Il suo ultimo post social è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Per lei ogni volta i complimenti sembrano essere infiniti. Leggi anche –>, il selfie post allenamento è esplosivo: «The ...

