Wall Street chiude in rosso: Dow Jones -0,58%, Nasdaq -2,45% (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chiusura in rosso per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones perde lo 0,58% attestandosi a quota 26.505,28 punti, mentre il Nasdaq cede il 2,45% a 10.911,59 punti. Male anche l'indice ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chiusura inper la Borsa di New York. Al'indice Dowperde lo 0,58% attestandosi a quota 26.505,28 punti, mentre ilcede il 2,45% a 10.911,59 punti. Male anche l'indice ...

