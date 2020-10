Vuelta, successo di Primoz Roglic a Suances. Sloveno la nuova Maglia Rossa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vuelta, Primoz Roglic ha vinto la decima tappa. Lo Sloveno è la nuova Maglia Rossa. Suances (SPAGNA) – Vuelta, Primoz Roglic ha vinto la decima tappa. Volata perfetta per lo Sloveno che ha sfruttato gli abbuoni e un buco per andarsi a riprendere la Maglia Rossa. Dietro di lui, infatti, Felix Grossschartner e Andrea Biagioni. Solo 14esimo Richard Carapaz, arrivato al traguardo con 3″ di ritardo. Una frazione che ha confermato la lotta a tre per la vittoria finale. In questo momento gli unici a poter competere per la Maglia Rossa sembrano essere Roglic, Carapaz e Daniel Martin, ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020)ha vinto la decima tappa. Loè la(SPAGNA) –ha vinto la decima tappa. Volata perfetta per loche ha sfruttato gli abbuoni e un buco per andarsi a riprendere la. Dietro di lui, infatti, Felix Grossschartner e Andrea Biagioni. Solo 14esimo Richard Carapaz, arrivato al traguardo con 3″ di ritardo. Una frazione che ha confermato la lotta a tre per la vittoria finale. In questo momento gli unici a poter competere per lasembrano essere, Carapaz e Daniel Martin, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vuelta successo Vuelta a Guatemala, altro successo di Mardoqueo Vásquez che ipoteca la generale Cicloweb.it Il giovane López si ripete e vince ancora alla Vuelta a Guatemala

Il ciclismo ecuadoriano continua a sorridere alla Vuelta a Guatemala: oggi, nella breve ma impegnativa Sololá-Tecpán di 90 km, il giovane Harold López ha vinto nuovamente, bissando il successo ...

Ciclismo, Vuelta: Roglic vince a Suances e si prende la maglia rossa

Roglic ha costruito il suo successo negli ultimi metri, aggiudicandosi la volata finale e l'abbuono che lo riporta al comando della classifica generale. (la Repubblica) Ne parlano anche altri media ...

