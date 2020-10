Vuelta a España 2020, tappa di domani (31 ottobre): Villaviciosa-Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo. Altimetria, percorso, orari (Di venerdì 30 ottobre 2020) domani, sabato 31 ottobre, si entrerà nella fase decisiva della Vuelta a España 2020. La dodicesima tappa, da Villaviciosa all’Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo, di 170 chilometri, segnerà irrimediabilmente le sorti della corsa, chiamando all’appello coloro che si stanno giocando la vittoria finale. I big avranno di fronte un tracciato contraddistinto da ben cinque GPM, di cui quattro di prima categoria, e la lunga e ripida ascesa finale regalerà il primo grande verdetto in ottica Madrid. Di seguito potrete trovare l’Altimetria, il percorso e gli orari della frazione di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020), sabato 31, si entrerà nella fase decisiva dellaa España. La dodicesima, daall’de Lade, di 170 chilometri, segnerà irrimediabilmente le sorti della corsa, chiamando all’appello coloro che si stanno giocando la vittoria finale. I big avranno di fronte un tracciato contraddistinto da ben cinque GPM, di cui quattro di prima categoria, e la lunga e ripida ascesa finale regalerà il primo grande verdetto in ottica Madrid. Di seguito potrete trovare l’, ile glidella frazione di ...

zazoomblog : DIRETTA Vuelta a España 2020 LIVE: quattro uomini al comando con 9? di vantaggio - #DIRETTA #Vuelta #España #LIVE: - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: velocità alta in gruppo - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: tracciato mosso per attaccanti! Finale insidioso - #Vuelta… - OA_Sport : Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Castro Urdiales-Suances: percorso, altimetria, favoriti. Ancora un arrivo pe… - zazoomblog : Vuelta a España 2020 la tappa di oggi Castro Urdiales-Suances: percorso altimetria favoriti. Ancora un arrivo per r… -