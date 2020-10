Vuelta a España 2020, Richard Carapaz: “Roglic è stato più forte oggi. Finale molto nervoso” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Grande spettacolo nella decima tappa della Vuelta a España 2020 con l’arrivo Suances. Primoz Roglic sullo strappo Finale è stato irresistibile con uno scatto a 300 metri dal traguardo ha staccato gli avversari e ha conquistato la terza vittoria nella corsa in terra iberica. Leggermente in difficoltà Richard Carapaz che ha chiuso al 14° posto la frazione odierna. Il corridore della Ineos Grenardiers ha perso anche la maglia rossa visti i 3” di distacco pagati dal vincitore. Carapaz poteva gestire solo 13” di vantaggio su Roglic e visto il buco che si è creato e l’abbuono di 10” conquistato dallo sloveno il simbolo del leader è tornato sulle spalle del ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Grande spettacolo nella decima tappa dellaa Españacon l’arrivo Suances. Primoz Roglic sullo strappoirresistibile con uno scatto a 300 metri dal traguardo ha staccato gli avversari e ha conquila terza vittoria nella corsa in terra iberica. Leggermente in difficoltàche ha chiuso al 14° posto la frazione odierna. Il corridore della Ineos Grenardiers ha perso anche la maglia rossa visti i 3” di distacco pagati dal vincitore.poteva gestire solo 13” di vantaggio su Roglic e visto il buco che si è creato e l’abbuono di 10” conquidallo sloveno il simbolo del leader è tornato sulle spalle del ...

