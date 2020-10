Vuelta a España 2020, le pagelle di oggi: Primoz Roglic perfetto, Richard Carapaz scellerato. Bravo Andrea Bagioli (Di venerdì 30 ottobre 2020) pagelle decima tappa Vuelta a España 2020 Primoz Roglic, voto 10: praticamente perfetto oggi il capitano della Jumbo-Visma. Sembrava una tappa in cui poteva tranquillamente amministrare in vista delle frazioni di montagna di sabato e domenica, invece decide di giocarsela. Battezza la ruota di Bagioli, riprende Martin e arriva in solitaria al traguardo di Suances: terza vittoria della sua Vuelta e maglia roja di nuovo sulle sue spalle, anche se con lo stesso tempo di Carapaz. Cosa chiedere di più? Andrea Bagioli, voto 8: era un arrivo adattissimo a lui e molto probabilmente aveva messo il circoletto rosso su questa tappa. Scala piano piano il gruppo sull’ultima ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020)decima tappaa España, voto 10: praticamenteil capitano della Jumbo-Visma. Sembrava una tappa in cui poteva tranquillamente amministrare in vista delle frazioni di montagna di sabato e domenica, invece decide di giocarsela. Battezza la ruota di, riprende Martin e arriva in solitaria al traguardo di Suances: terza vittoria della suae maglia roja di nuovo sulle sue spalle, anche se con lo stesso tempo di. Cosa chiedere di più?, voto 8: era un arrivo adattissimo a lui e molto probabilmente aveva messo il circoletto rosso su questa tappa. Scala piano piano il gruppo sull’ultima ...

