Vuelta a España 2020, i prossimi due arrivi in salita saranno decisivi. Domenica il terribile Angliru

Una Vuelta a España 2020 ricca di emozioni e sempre più equilibrata. In quest'anno molto particolare con il calendario rivoluzionato a causa del virus non è mancato lo spettacolo nelle grandi corse a tappe, con il Tour de France ed il Giro d'Italia che si sono andati a decidere proprio in occasione della cronometro finale. Non ci sarà una prova contro il tempo a chiudere la gara iberica, ma in ogni caso anche qui il tutto potrebbe restare aperto fino alle ultime frazioni. Nel frattempo però c'è attesa nel concludere questa seconda settimana, con un week-end da brividi. Due arrivi in salita che possono scombinare del tutto la classifica generale che al momento vede Primoz Roglic al comando a pari tempo con Richard Carapaz.

