Volley femminile, Trento-Novara rinviata per casi di coronavirus (Di venerdì 30 ottobre 2020) Due giocatrici di Trento, vale a dire Malwina Smarzek e Haleigh Washington, l’allenatore Stefano Lavarini e il dg Enrico Marchioni sono risultati positivi al coronavirus e così la sfida con Novara, valida per la Serie A1 di Volley femminile, è stata rinviata a data da destinarsi. Tutti e quattro i contagiati presentano una sintomatologia sfumata o assente e si trovano in isolamento. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Due giocatrici di, vale a dire Malwina Smarzek e Haleigh Washington, l’allenatore Stefano Lavarini e il dg Enrico Marchioni sono risultati positivi ale così la sfida con, valida per la Serie A1 di, è stataa data da destinarsi. Tutti e quattro i contagiati presentano una sintomatologia sfumata o assente e si trovano in isolamento.

