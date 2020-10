Volley Femminile | serie A1 2020-2021 | 9 giornata Campionato a singhiozzo Attesa per Monza-Scandicci | rinviata Busto Casalmaggiore

(Di venerdì 30 ottobre 2020) E’ ancora una corsa ad ostacoli ed è ancora il Covid a dettare il calendario deldiA1dicon largo anticipoArsizio-per il piccolo focolaio in casa Unet E-Work, si dovrebbero giocare tutte le altre sfide, anche potrebbero esserci sorprese dell’ultima ora come mercoledì scorso. Indi vedere Davide Mazzanti, coach della Nazionale, sulla panchina della Bartoccini Fortinfissi Perugia, il campo centrale oggi è quello didove nell’anticipo di sabato sera, saranno di fronte la Saugella, reduce dalla inevitabile sconfitta di Conegliano e dalla sofferta vittoria contro Bergamo, e la Savino del Beneche ...

GazzettinoL : #radionuovanetwork.com Rugby: i livornesi Lucchesi e Mori, con la maglia dell’Italia Senza tregua: Zanetti pronta p… - LaStampa : Dopo quattro rinvii per oltre tre casi di positività al Covid nell’A1 femminile la Bosca S. Bernardo è pronta per C… - sportface2016 : #Volleyfemminile Davide #Mazzanti nuovo coach del #Perugia: il tecnico della Nazionale femminile sostituirà Bovari - sportface2016 : #Volley, #SerieA1 femminile: rinviata Busto Arsizio-Casalmaggiore - eribertomuscoso : -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Femminile

LA NAZIONE

Prosegue la Serie A1 Femminile 2020/2021 di volley: ecco programma, date, orari e come seguire in diretta tv e streaming le partite della nona giornata di andata. Si inizia con i due anticipi del ...E’ ancora una corsa ad ostacoli ed è ancora il Covid a dettare il calendario del campionato di serie A1 femminile di volley. Rinviata con largo anticipo Busto Arsizio-Casalmaggiore per il piccolo foco ...