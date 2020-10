"Volevo toglierlo, ma l'emergenza Covid ha cambiato tutto". Gerry Scotti, rivelazione a Chi vuol essere milionario (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'effetto coronavirus su Chi vuol essere milionario. A rivelarlo Gerry Scotti, durante la puntata col campione Valerio Libandi. L'avvocato torinese si inceppa su una domanda musicale e richiede l'aiuto Chiedilo a Gerry. E qui Scotti spiega che senza l'epidemia, che purtroppo ha stravolto i protocolli di sicurezza anche negli show televisivi, forse oggi quell'opzione non ci sarebbe più o sarebbe comunque molto diversa. "Volevo toglierlo, dico la verità, poi le norme Covid ci hanno fatto dirottare su una formula molto più semplice, ma Volevo ogni sera invitare un mio amico – Chiedilo all'amico di Gerry. Avrei invitato un amico della radio, un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'effetto coronavirus su Chi. A rivelarlo, durante la puntata col campione Valerio Libandi. L'avvocato torinese si inceppa su una domanda musicale e richiede l'aiuto Chiedilo a. E quispiega che senza l'epidemia, che purtroppo ha stravolto i protocolli di sicurezza anche negli show televisivi, forse oggi quell'opzione non ci sarebbe più o sarebbe comunque molto diversa. ", dico la verità, poi le normeci hanno fatto dirottare su una formula molto più semplice, maogni sera invitare un mio amico – Chiedilo all'amico di. Avrei invitato un amico della radio, un ...

goldrippin : @kimimotoo volevo rimediare al mio gravissimo errore quindi armata di cucchiaio e pensando che lo zucchero nel cont… - Marzius821 : @LaFede_C @Valeriotta_ @gaiamagenis Mio figlio ha fatto la meterna paritaria e non posso lamentarmi. Elementari ho… - katerinaimani : ho avuto la geniale idea di provare il corpetto che avrei dovuto indossare allo spettacolo perché volevo vedermelo… - Stefano32847521 : RT @lettureincorso: Volevo mio padre per me sola – desideravo toglierlo a mamma e a te –, ma lui non era di nessuno di noi, se ne stava lí… - letibeez : @Francisca_Lam Ma guarda volevo toglierlo da un po' in realtà e alla fine mi sono decisa anche se per alcuni profili mi spiace -

Ultime Notizie dalla rete : Volevo toglierlo Gerry Scotti, retroscena Chi vuol essere milionario: “Volevo toglierlo” Lanostratv "Chiudere i circoli vuol dire penalizzare le zone periferiche"

"La chiusura dei Circoli rischia di togliere spazi e servizi che, soprattutto nelle zone periferiche, sono essenziali perché rappresentano veri e propri presìdi". Lo scrivono i sindaci di San Miniato, ...

Paolo Fox, oroscopo del weekend: previsioni oggi e domani (30-31 ottobre)

Oroscopo del giorno e domani, 30-31 ottobre, di Paolo Fox. Le previsioni del weekend Qui di seguito Paolo Fox svela le previsioni del 30-31 ottobre e del ...

"La chiusura dei Circoli rischia di togliere spazi e servizi che, soprattutto nelle zone periferiche, sono essenziali perché rappresentano veri e propri presìdi". Lo scrivono i sindaci di San Miniato, ...Oroscopo del giorno e domani, 30-31 ottobre, di Paolo Fox. Le previsioni del weekend Qui di seguito Paolo Fox svela le previsioni del 30-31 ottobre e del ...