Vita in diretta, Luca Bianchini: “Problema trasporti pubblici e Covid? Prendete il taxi”. È polemica | VIDEO (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vita in diretta, Luca Bianchini: “Problema trasporti e Covid? Prendete il taxi” Nella puntata del 28 ottobre della Vita in diretta andata in onda come al solito su Rai 1, una frase dello scrittore Luca Bianchini ha fatto storcere il naso non soltanto ai presenti in studio, ma anche al pubblico da casa. Il tema in discussione è la pericolosità dei mezzi pubblici, troppo affollati e impraticabili ancor di più durante la pandemia. Come risolvere questo problema? Secondo lo scrittore Bianchini: “Chi può prenda il taxi”, una frase buttata lì con un mezzo ghigno ma prontamente stroncata dai presenti in studio. In ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020)in: “Problemail taxi” Nella puntata del 28 ottobre dellainandata in onda come al solito su Rai 1, una frase dello scrittoreha fatto storcere il naso non soltanto ai presenti in studio, ma anche al pubblico da casa. Il tema in discussione è la pericolosità dei mezzi, troppo affollati e impraticabili ancor di più durante la pandemia. Come risolvere questo problema? Secondo lo scrittore: “Chi può prenda il taxi”, una frase buttata lì con un mezzo ghigno ma prontamente stroncata dai presenti in studio. In ...

mauriziomeland2 : RT @Bulla_Adriano: Il #Coronavirus ha messo il profitto privato in diretta opposizione alla vita umana, mostrando gli errori strutturali de… - pipcoman : RT @Bulla_Adriano: Il #Coronavirus ha messo il profitto privato in diretta opposizione alla vita umana, mostrando gli errori strutturali de… - RitaC70 : Guillermo Mariotto alla Vita in diretta: 'Perché non prendo il coronavirus'. Matano, gelo e imbarazzo per il giudic… - giuseppemaria : LO SVALVOLATO, OSPITE DE “LA VITA IN DIRETTA”, SPARA LA MINCHIATA DEL GIORNO: “IL COVID NON MI PRENDE PERCHÉ IO PRE… - ElenaMeschi : RT @fondfranceschi: Save the date: in occasione di @BOOKCITYMILANO venerdì 13 novembre alle 20.00 presenteremo in diretta Facebook il il li… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita diretta Guillermo Mariotto alla Vita in diretta: "Perché non prendo il coronavirus". Matano, gelo e imbarazzo per il giudice di Ballando con le stelle LiberoQuotidiano.it Covid e didattica digitale: i pro e i contro delle scuola a distanza

L’impennata dei contagi ha spinto il governo a riproporre la didattica digitale come obbligatoria in tutte le scuole superiori per evitare l’affollamento dei mezzi pubblici. Ma cosa perdono i ragazzi ...

Guillermo Mariotto “Rossella Erra? Chiedo scusa!”/ “Ma alla giudice Lucarelli…”

Guillermo Mariotto è tornato sulla querelle con Rossella Erra, dopo che lo stesso giudice le ha dato della cicciona in diretta tv: ecco le sue parole ...

L’impennata dei contagi ha spinto il governo a riproporre la didattica digitale come obbligatoria in tutte le scuole superiori per evitare l’affollamento dei mezzi pubblici. Ma cosa perdono i ragazzi ...Guillermo Mariotto è tornato sulla querelle con Rossella Erra, dopo che lo stesso giudice le ha dato della cicciona in diretta tv: ecco le sue parole ...