Vip col Covid, lo spettacolo continua online. Bufera sul Costanzo show: teatro affollato (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dalla Pellegrini a Ornella Vanoni: artisti, sportivi, politici e protagonisti della tv raccontano sui social la loro malattia. Come uno show. Polemiche per la prima puntata del talk più longevo d'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dalla Pellegrini a Ornella Vanoni: artisti, sportivi, politici e protagonisti della tv raccontano sui social la loro malattia. Come uno. Polemiche per la prima puntata del talk più longevo d'...

NicolaPorro : Covid star. Quando i personaggi famosi 'ce la menano' con la loro positività ?? @MaxDelPapa - LPincia : RT @nonvotoilpd: 'Ci vuole un nuovo #Lockdown per salvare vite umane' è una nuova variante di 'Le ONG salvano vite umane'. A dirlo sono i s… - nonvotoilpd : 'Ci vuole un nuovo #Lockdown per salvare vite umane' è una nuova variante di 'Le ONG salvano vite umane'. A dirlo s… - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Dayane e Adua abbandonano il gruppo di Gregoraci, Mello: 'Ragiono col mio istinto' - adalinesauer : comunque, e con questa chiudo, vip non vuol dire necessariamente essere con la puzza sotto al naso e snobbare gli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip col Diario surreale di un vip col Covid Nicola Porro Marcello Cirillo/ Punge Maria Teresa Ruta al GF Vip: “Non mi piace, con Guenda…”

Marcello Cirillo punge Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip: ecco le dichiarazioni del conduttore su RTL 102.5 ...

La Paragoni rivela i dettagli intimi sul primo rapporto col fidanzato: le parole

Natalia Paragoni ha rivelato per la prima volta dei dettagli piccanti sulla sua prima volta col fidanzato, Andrea Zelletta, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. A sorpresa Natalia Paragoni si ...

Marcello Cirillo punge Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip: ecco le dichiarazioni del conduttore su RTL 102.5 ...Natalia Paragoni ha rivelato per la prima volta dei dettagli piccanti sulla sua prima volta col fidanzato, Andrea Zelletta, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. A sorpresa Natalia Paragoni si ...