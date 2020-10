Violentissimo terremoto nel Mar Egeo tra Grecia e Turchia: allarme tsunami in tutto il Mediterraneo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita in Grecia e Turchia alle 12:51 ora italiana. L’evento è stato di magnitudo 7.0 secondo i dati del Centro Euro-Mediterraneo (magnitudo Mwp 7.0 anche per l’INGV): scatta dunque l’allarme tsunami nel Mediterraneo.Il terremoto è stato localizzato al largo dell’isola greca di Samos, a circa 10 km di profondità, con epicentro a 18 km nord-nordest da Néon Karlovásion, Grecia, e 58 km sud-sudovest da Karabağlar, Turchia. Il sisma è stato avvertito anche ad Atene, a circa 300 km di distanza dall’epicentro, ed anche sull’isola di Creta. Non si hanno notizie al momento di danni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una violenta scossa diè stata avvertita inalle 12:51 ora italiana. L’evento è stato di magnitudo 7.0 secondo i dati del Centro Euro-(magnitudo Mwp 7.0 anche per l’INGV): scatta dunque l’nel.Ilè stato localizzato al largo dell’isola greca di Samos, a circa 10 km di profondità, con epicentro a 18 km nord-nordest da Néon Karlovásion,, e 58 km sud-sudovest da Karabağlar,. Il sisma è stato avvertito anche ad Atene, a circa 300 km di distanza dall’epicentro, ed anche sull’isola di Creta. Non si hanno notizie al momento di danni ...

