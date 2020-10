Violenta scossa di terremoto tra la Grecia e la Turchia (Di venerdì 30 ottobre 2020) terremoto di magnitudo 6.6 avvertito in Grecia e in Turchia. La scossa ha interessato l’isola di Samos. Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito la Grecia e la Turchia nella giornata del 30 ottobre. Nei minuti successivi alla scossa diverse agenzie hanno fatto sapere che la magnitudo sarebbe stata di livello 7. Non si registrano feriti, mentre i media locali riportano la notizia di diversi crolli tra la Grecia e la Turchia. 3⃣4⃣ Σεισμός ML 3.4, 30/10 13:51, βάθος 10 χλμ, 20 χλμ Β από Σάμος.Παράμετροι: ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020)di magnitudo 6.6 avvertito ine in. Laha interessato l’isola di Samos. Undi magnitudo 6.6 ha colpito lae lanella giornata del 30 ottobre. Nei minuti successivi alladiverse agenzie hanno fatto sapere che la magnitudo sarebbe stata di livello 7. Non si registrano feriti, mentre i media locali riportano la notizia di diversi crolli tra lae la. 3⃣4⃣ Σεισμός ML 3.4, 30/10 13:51, βάθος 10 χλμ, 20 χλμ Β από Σάμος.Παράμετροι: ...

