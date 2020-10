Viminale: "Il killer di Nizza non era mai stato segnalato da Tunisi o da 007" (Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - Brahim Aouissaoui, il 21enne Tunisino che ha sgozzato tre persone, una di loro è stata decapitata, nella cattedrale di Notre-Dame a Nizza, non sarebbe "mai stato segnalato dalle autorità" di Tunisi "al contrario di altri, e non era neanche segnalato sotto il profilo della sicurezza nei canali di intelligence". Lo si apprende da fonti del Viminale che hanno confermato che l'uomo "era clandestinamente sbarcato a Lampedusa il 20 settembre scorso e successivamente destinatario il 9 ottobre di un decreto di respingimento con ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni". Intanto il Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ha deciso di richiedere le audizioni del ministro dell'Interno ... Leggi su agi (Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - Brahim Aouissaoui, il 21enneno che ha sgozzato tre persone, una di loro è stata decapitata, nella cattedrale di Notre-Dame a, non sarebbe "maidalle autorità" di"al contrario di altri, e non era neanchesotto il profilo della sicurezza nei canali di intelligence". Lo si apprende da fonti delche hanno confermato che l'uomo "era clandestinamente sbarcato a Lampedusa il 20 settembre scorso e successivamente destinatario il 9 ottobre di un decreto di respingimento con ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni". Intanto il Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ha deciso di richiedere le audizioni del ministro dell'Interno ...

AGRIGENTO-PARIGI. Dopo che i poliziotti municipali di Nizza gli hanno sparato, ferendolo gravemente, il giovane assalitore della cattedrale di Nizza è rimasto cosciente diversi minuti. Ha continuato a ...

Attacco alla basilica. Chi è il killer di Nizza, un tunisino da Lampedusa alla Francia

A febbraio 2011 (quando il governo era guidato dal premier Silvio Berlusconi e il Viminale dal leghista Roberto Maroni) a Lampedusa sbarcò il giovane Anis Amri: si dichiarò minorenne e fu trasferito ...

AGRIGENTO-PARIGI. Dopo che i poliziotti municipali di Nizza gli hanno sparato, ferendolo gravemente, il giovane assalitore della cattedrale di Nizza è rimasto cosciente diversi minuti. Ha continuato a ...A febbraio 2011 (quando il governo era guidato dal premier Silvio Berlusconi e il Viminale dal leghista Roberto Maroni) a Lampedusa sbarcò il giovane Anis Amri: si dichiarò minorenne e fu trasferito ...