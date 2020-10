“Vietate le passeggiate di sera nel weekend”. Covid, l’ultima misura della regione (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuova ordinanza anti Covid in Liguria firmata dal governatore Giovanni Toti. Sono, infatti, vietate le passeggiate “senza giustificato motivo” in tutta la Liguria per tre sere a partire da domani dalle 21 alle 6. il provvedimento è valido fino alle 6 del 2 novembre. In questo modo Toti estende le limitazioni che già sono in vigore per la città di Genova a tutto il territorio regionale. Come si legge sull’Ansa, le limitazioni valgono durante il weekend di Ognissanti e la serata di Halloween. “previsto il divieto di circolazione in Liguria per tre serate in tutto il territorio della regione. Non si potrà sostare in strada dopo le 21 o ‘ciondolare’ in giro per le città”. Anche nella regione il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuova ordinanza antiin Liguria firmata dal governatore Giovanni Toti. Sono, infatti, vietate le“senza giustificato motivo” in tutta la Liguria per tre sere a partire da domani dalle 21 alle 6. il provvedimento è valido fino alle 6 del 2 novembre. In questo modo Toti estende le limitazioni che già sono in vigore per la città di Genova a tutto il territorio regionale. Come si legge sull’Ansa, le limitazioni valgono durante il weekend di Ognissanti e lata di Halloween. “previsto il divieto di circolazione in Liguria per trete in tutto il territorio. Non si potrà sostare in strada dopo le 21 o ‘ciondolare’ in giro per le città”. Anche nellail ...

