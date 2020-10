VIDEO | Max Giusti complottista, negazionista e terrapiattista ne ‘La Ragion Pura’ di lunedì 2 novembre (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo VIDEO | Max Giusti complottista, negazionista e terrapiattista ne ‘La Ragion Pura’ di lunedì 2 novembre proviene da dire.it. Leggi su dire (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo VIDEO | Max Giusti complottista, negazionista e terrapiattista ne ‘La Ragion Pura’ di lunedì 2 novembre proviene da dire.it.

bleedying : sono riuscita a recuperare la live di Max e per poco non scoppiavo in lacrime, la sua voce mi è mancata troppo. - nadacherk : RT @maylaloiola_: t: “MAX! MASSIMILIANO!” m: “OOO” t: “no sono dietro di te” m: “CHE C’È TOMMY?!” t: “sono qua, amò” m: “ma chi mi sta chia… - PasqualePozzi : RT @ilmagnoo1: Hai anche tu un bel culetto voglioso? Ti piace farti sbattere x bene? Ti piace farti riprendere senza viso? Il mio cannolo s… - marperlo1 : @mari99593973 @Valenti130991 Nel video su vede solo la Contessa. Però mi pare ovvio che la colpa è di Max. Io chied… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Max VIDEO | Max Giusti complottista, negazionista e terrapiattista ne 'La Ragion Pura' di lunedì 2 novembre - DIRE.it Dire Gli anni di Max

Ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione e pare che Max stia lavorando anche ad alcuni pezzi con Mauro Repetto per una reunion degli 883. Intanto su Youtube ha praticamente pubblicato i ...

Musica, l'allarme di Max Pezzali: "Temo la macelleria sociale. Sanremo? No, grazie"

“Si rischia la macelleria sociale”. Max Pezzali lo dice con quella sua faccia rassicurante e quel sorriso da amico della porta accanto, ma le ...

Ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione e pare che Max stia lavorando anche ad alcuni pezzi con Mauro Repetto per una reunion degli 883. Intanto su Youtube ha praticamente pubblicato i ...“Si rischia la macelleria sociale”. Max Pezzali lo dice con quella sua faccia rassicurante e quel sorriso da amico della porta accanto, ma le ...