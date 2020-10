VIDEO Maradona, tutti i 115 gol con la maglia del Napoli (Di venerdì 30 ottobre 2020) 60 anni per Diego Maradona e un ricordo indelebile per tutti gli appassionati di calcio. Lui, El Pibe de Oro (“il ragazzo d’oro”), ha dato del tu al pallone trasformando il proprio sogno in una sfera. Imprese mirabolanti che hanno permesso soprattutto a un club come il Napoli di conquistare vette che nessuno mai avrebbe potuto pensare, ricordando i due Scudetti, una Coppa Uefa e 115 gol realizzati. Riviviamo le reti dell’argentino con il club partenopeo in questo VIDEO celebrativo: VIDEO I 115 GOL DI Maradona CON IL Napoli CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) 60 anni per Diegoe un ricordo indelebile pergli appassionati di calcio. Lui, El Pibe de Oro (“il ragazzo d’oro”), ha dato del tu al pallone trasformando il proprio sogno in una sfera. Imprese mirabolanti che hanno permesso soprattutto a un club come ildi conquistare vette che nessuno mai avrebbe potuto pensare, ricordando i due Scudetti, una Coppa Uefa e 115 gol realizzati. Riviviamo le reti dell’argentino con il club partenopeo in questocelebrativo:I 115 GOL DICON ILCLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca ...

