VIDEO / Charlotte Caniggia incanta i suoi follower con l'ultimo look sfoggiato sui social (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un vestito lungo e stretto che mette in mostra le sue già evidente forme. Nell'ultimo VIDEO postato sui social la figlia di Caniggia, Charlotte, mostra di stare benissimo. Era risultata positiva al covid a inizio ottobre, ma sta bene.

