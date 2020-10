Vibo Valentia-Monza, Superlega 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ospita la Vero Volley Monza: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match dell’ottava giornata di andata della Superlega 2020/2021. Vibo Valentia torna sul campo di casa per riscattare la sconfitta subita per mano di Piacenza. Dall’altra parte della rete ci sarà una Monza che invece arriva dalla bella vittoria casalinga al tie-break contro Trento. L’appuntamento è per domenica 1 novembre alle ore 17:00. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. IL PROGRAMMA COMPLETO ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Tonno Callipo Calabriaospita la Vero Volley: eccoe come vedere intv eil match dell’ottava giornata di andellatorna sul campo di casa per riscattare la sconfitta subita per mano di Piacenza. Dall’altra parte della rete ci sarà unache invece arriva dalla bella vittoria casalinga al tie-break contro Trento. L’appuntamento è per domenica 1 novembre alle ore 17:00. La partita sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. IL PROGRAMMA COMPLETO ...

Ema_bon_m : Anche a #Vibo Valentia artisti in piazza: «Rischiamo di scomparire»?? - ilquotidianoweb : #Ndrangheta: minacce a collaboratore #Mancuso, chiesto il processo per 10 #ilquotidianoweb - CalabriaGO : Video appena pubblicato @ Vibo Valentia Marina, Calabria, Italy - VeroVolleyMonza : ?? TRASFERTA CALABRA Domenica alle 17 la #VeroVolleyMonza sarà ospite della @VolleyTonnoCall per l'ottava giornata… - LaCnews24 : Coronavirus, 25 nuovi contagi tra Catanzaro e Vibo. A Cosenza 43 #calabrianotizie #newscalabria -