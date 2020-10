Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 30 OTTOBREORE 19:35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE, PER LAVORI, ABBIAMO 9 KM DI CODA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO. IL TARFFICO DEFLUISCE SULLA CORSIA DI MARCIA. A CHI È DIRETTO VERSO LA CAPITALE, SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORVIETO, PERCORRERE LA PROVINCIALE 71 VERSO MONTEFIASCONE, PROSEGUIRE PER VITERBO E POI RIENTRARE ALLA STAZIONE DI ORTE. RESTIAMO SULLA A1, IN QUESTO CASO NEL TRATTONAPOLI, PER SEGNALARE CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DIA CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA INCIDENTE IN GALLERIA APPIA, TRAFFICO CONGESTIONATO A PARTIRE ...