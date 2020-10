Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 30 OTTOBREORE 19:05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1NAPOLI TRAFFICO BLOCCATO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DIA CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA INCIDENTE IN GALLERIA APPIA, TRAFFICO CONGESTIONATO A PARTIRE DALL’USCITA LAURENTINA. INCIDENTE ANCHE SULLA NETTUNENSE, CON CODE TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI; ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA– CIVITA CASTELLANA – VITERBO CANCELLATE NUMEROSE CORSE, SIA PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO METROPOLITANO CHE QUELLO SUBURBANO E REGIONALE. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NS SITO ...