Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2020 ore 17 | 45

(Di venerdì 30 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 30 OTTOBREORE 17:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO AL RACCORDO IN USCITA DA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA VERSO OSTIA. SULLA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI OSSERVANDO LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI ...