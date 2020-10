Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 30 OTTOBREORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZETRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE DICI SONO 6 KM DI CODA PER UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA MATTINATA DI OGGI AL KM 479+500, NEL QUALE È RIMASTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE, ORA RIMOSSO, CON DISPERSIONE DI CARICO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. IL TRAFFICO AL MOMENTO DEFLUISCE SU UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA. A CHI PROCEDE VERSOSI CONSIGLIA DI USCIRE A ORVIETO E DOPO AVER PERCORSO LA PROVINCIALE 71 VERSO MONTEFIASCONE, LA CASSIA IN DIREZIONE VITERBO E LA SUPERSTRADA VITERBO-ORTE, È POSSIBILE RIENTRARE IN AUTOSTRADA ALLA STAZIONE DI ORTE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ...