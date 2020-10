Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 30 OTTOBREORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZERIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ATTIGLIANO E ORTE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI SEGNALANO ANCORA 6 KM DI CODA IN SMALTIMENTO PER CHI PROCEDE VERSOE CODE RESIDUE ANCHE PER CHI PROCEDE VERSO FIRENZE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI STRADE DELLATRAFFICO REGOLARE PASSIAMO SULLA VIA CASSIA CI SONO CODE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE SULLA METRO B RIMANE PER LAVORI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO E SULLA FERROVIA REGIONALE ...